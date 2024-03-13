網評：培養更多高素質養老服務人才

中評社北京3月13日電／來源：人民日報 作者：申少鐵

數據顯示，截至2023年末，我國65周歲及以上老年人口超2.1億，占全國總人口15.4%。在可預見的將來，老年人對高質量、多元化的養老服務需求將更加旺盛。人才是養老事業發展的根本。培養更多高素質養老服務人才，正是豐富養老服務供給、提升養老服務質量的必要之舉。



黨的二十大報告提出：“實施積極應對人口老齡化國家戰略，發展養老事業和養老產業，優化孤寡老人服務，推動實現全體老年人享有基本養老服務。”發展養老事業和養老產業離不開千千萬萬的養老服務從業者。目前，我國養老服務人才隊伍還存在總量不足、專業化水平不高、流失率較高等問題。不久前印發的《關於加強養老服務人才隊伍建設的意見》，圍繞養老服務人才“引、育、評、用、留”等關鍵環節，推出系統性政策措施，助力養老服務高質量發展。



過去，養老服務人才隊伍總量不足，主要原因在於養老人才來源渠道單一。拓寬人才來源渠道，才能引來源源不斷的人才“活水”。大專院校專業能力強，生源優質，可以在老年病醫學、養老機構管理等方面增加專業設置和招生人數。職業院校以市場為導向，不妨多開設養老護理、康復、老年營養、老年社會工作等專業，擴大招生規模，培養更多養老技能人才。也可通過培訓、技能考核、多點執業、增加津貼等方式，引導社區工作者、社會志願者從事養老服務工作。



除了總量不足，養老人才的專業性也有待提升。相比其他群體，老年人對護理、生活照料、康復、緊急救援、精神慰藉、心理咨詢等服務需求更多。以養老護理為例，據全國老齡委公布的數據，我國60歲以上失能老人已超過4200萬人，且仍有上升的趨勢。但一些現有護理員技能不強，缺乏醫學、護理專業知識。社區居家養老是養老事業的重點，有的從業者還不能充分適應居家和社區工作環境，除了基本的生活照料，還不具備康復護理、心理疏導等崗位技能。突出人才培養的專業性，以養老服務技能人才為重點推動養老服務人才隊伍規模進一步壯大、素質穩步提升、結構持續優化，方能持續增強人才對養老服務高質量發展的引領支撐作用。



養老服務人才流失率較高，一個重要症結在於待遇水平低、職業發展空間有限。除了建立科學合理的薪酬制度，也應健全人才評價機制，拓寬從業者的職業發展通道，並通過開展評比表彰、技能競賽、選樹典型等活動，加大褒揚激勵力度，有效提升養老服務人才職業尊榮感和社會認同度。



培養高素質養老服務人才是一項系統工程。各方協作、形成合力，一定能打造出一支規模適度、結構合理、德技兼備的養老服務人才隊伍，更好滿足老年人多層次多樣化的需求，為老年人擁有幸福美滿的晚年提供助力。