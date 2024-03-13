國際自由車環台賽南投站起跑　許淑華領騎

國際自由車環台賽南投站起跑，南投縣長許淑華領騎。（中評社 方敬為攝） 中評社南投3月13日電（記者 方敬為）2024“國際自由車環台公路大賽”南投站賽事今天上午登場，起點自南投縣政府廣場出發，終點在日月潭向山遊客中心，國民黨縣長許淑華主持開賽儀式擔任領騎車手，祝福賽程圓滿，選手勇奪佳績。另外希望藉此增加南投縣的能見度，透過賽事轉播鏡頭，讓國際看見南投之美，歡迎海外遊客多到南投遊玩！



國際自由車環台公路大賽去年起恢復南投站賽程，成為賽事中最長的競技路線，今年南投站賽程13日上午9點30分從縣政府出發，賽道行經南投市、名間鄉、集集鎮、水里鄉、魚池鄉、埔里鎮、國姓鄉、草屯鎮8鄉鎮市，全長165.57公里，包含暖胎的3.77公里，全程約170公里。



許淑華主持賽程開幕致詞表示，為了提升南投縣的國際能見度，她上任後即爭取國際自由車環台公路大賽到南投舉辦，去年起恢復南投站賽程，因為競技路線的變化多元，受到選手青睞。今年有來自全球38個國家、24支隊伍，共計205名選手參賽，本次中華隊的選手中，有3位是南投子弟，縣府備感光榮，希望中華隊勇奪佳績！



許淑華介紹南投站賽程的精彩之處，選手們歷經前面100多公里的長途耐力賽後，到最後進入台21線的日月潭公路爬坡段，抵達最高海拔達789公尺的玄奘寺，不只考驗選手的肌耐力，最後3公里更是選手的決勝賽段，精彩可期外，同時行銷日月潭等南投美麗風光，是最好的城市行銷管道。