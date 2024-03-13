遍撒種子待花開：日本高中生講述中文的魅力

中評社北京3月13日電／據新華社報導，“來日本旅遊的中國人很多，我想用中文和他們交流。”



“我對三國故事很感興趣，想學好中文瞭解日中文化交流史。”



“中文發音中的四個聲調婉轉曲回，聽起來像優美的音樂。”



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以“中文的魅力”為主題的第三屆湘南中文演講比賽10日在日本神奈川縣藤澤市舉辦。來自湘南地區的13名日本參賽選手講述了他們如何走上學中文之路，分享他們眼中的中文魅力。



今年的參賽選手均為高中生，學習中文不過一年時間，儘管演講不夠流暢，發音也不太標準，但他們在台上表現出的對中文的熱情感染著每一名觀眾。“我想旅行時用中文跟當地人交流。”“我喜歡中國功夫，學好中文聽懂電影台詞。”“會中文的人才稀缺，對我未來找工作有利。”……



藤澤翔陵高中的中村太陽說，他是“高鐵迷”，一有時間就去拍攝日本新幹線，和同學談論的話題也離不開新幹線。他說：“中國的高鐵發展很快，時速能達到350公里。我的夢想是去中國拍攝和乘坐高鐵，也想去中國學習鐵路技術，為此我要繼續努力學好中文。”



在藤澤綜合高中的高木李李花看來，日語也使用漢字，這是學習中文的“便利之處”。獲得本屆演講比賽冠軍的鬆永侑奈認為，中文發音裡的聲母和韵母以及四個聲調是難點，不過這些並沒有讓她知難而退，反而激發了她學習中文的動力。



鬆永向記者介紹，她的媽媽曾在中國留學，經常跟她說起中國，讓她對中國產生了興趣，所以在選修高二外語課時毫不猶豫地選擇了中文。她說：“學好拼音非常重要，除了在課堂上跟老師練習聲調外，課餘時間還會聽中文歌練發音。”