海地黑幫暴力升級　總理宣布辭職

海地首都太子港街頭的汽車被縱火，小圖為海地總理亨利。（圖源：法新社） 中評社北京3月13日電／據大公報消息，綜合路透社、美聯社報導：海地總理亨利11日宣布，海地政府將在過渡總統委員會成立後辭職，新政府上台前由現政府暫時代管國家事務。據悉，亨利目前滯留美國屬地波多黎各。一名美國官員表示，歡迎亨利辭職後留在美國領土，等海地時局穩定再回國。



亨利在一段錄制的視頻講話中表示，海地在過去一周多遭遇各種暴力事件，造成大量民眾傷亡，現政府無法無動於衷，“我要求所有海地人保持冷靜，盡一切努力盡快恢復和平與穩定”。



現年74歲的亨利曾是一名神經外科醫生，後來從政。2021年7月，海地時任總統莫伊茲遇刺身亡，留下權力真空，隨後雖然一直由亨利承擔領導職責，但黑幫勢力也愈發猖獗，犯罪激增，原定今年2月7日前舉行的大選也多次被推遲，社會不滿情緒愈發嚴重。



亨利上月底前往肯尼亞，討論向海地派遣一支由聯合國支持的多國安全部隊。在這期間，海地多個黑幫組織襲擊首都太子港的警察局、國際機場等公共設施，要求亨利下台。



有分析指，海地黑幫活動猖獗的背後離不開美國走私槍支的暗中“助力”。聯合國安理會11日發表聲明，對武器彈藥非法流入海地表示嚴重關切。



美國軍方10日稱，美國駐海地大使館非必要人員已經撤離。



（來源：大公報）