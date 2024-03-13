藍委關切漲電價　王美花承諾考慮不同產業別

台經長王美花接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月13日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”謝衣鳳13日上午於經濟委員會質詢台“經濟部長”王美花電價是否會全面上漲？還是僅限於工業大戶，例如半導體業者？王美花回應說，目前相關的工作小組正在討論中，並強調台電財務虧損的嚴重性。她提到政府正在考慮對不同產業別、住宅、小商家進行細緻的電價調整討論。



“經濟部”將在3月中下旬召開電價費率審議委員會，決議今年4月電價漲幅。依規畫，工業及民生用電全面調漲，惟調幅不同。



謝衣鳳接著提出對傳統產業者的擔憂，特別是在ECFA的12項協議終止後，以及台灣未能加入RCEP的情況下，中小企業和外銷導向的廠商面臨出口困難。她詢問這些壓力如何影響台灣經濟的轉型和調節問題。



王美花回應說，政府正在與石化業等產業進行密集討論，以促進產業升級和國際分散布局。她還提到政府正在努力協助各行各業應對國際情勢，特別是在大陸產能過剩問題日益明顯的背景下。



謝衣鳳接著指出，對於中小企業而言，電價和關稅談判的僵局可能導致生產成本上升，進而影響台灣生產的可行性和失業率。王美花強調台灣緻密的供應鏈和政府對中小企業低碳化、智慧化的支持，以及國際客戶對ESG減碳工作的重視。



謝衣鳳接著繼續追問，電價上漲可能會導致生產物價指數（PPI）和消費者物價指數（CPI）雙雙上升，從而增加消費者的負擔。她擔心如果民生電價也上漲，將對民眾造成雙重壓力。王美花回應說，政府有經驗將對物價的衝擊降到最低，並且在過去的電價調整中不斷優化相關機制。



最後，謝衣鳳提到即將召開的碳費審議委員會，以及其對製造業的潛在影響。王美花表示，“環境部”將主持相關審議，而“經濟部”將密切關注並反映產業界的意見。她確認，政府將審慎考慮電價調整對產業通膨的影響，並強調台灣的電價調整速度相對其他國家較緩，政府也希望能獲得更多補貼以減輕壓力。