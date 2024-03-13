韓國國會選舉進入倒計時　兩黨勢均力敵

2023年10月18日，遊客在韩国首尔光化门参观。（图片来源：新华社） 中評社北京3月13日電／據新華社報導，韓國11日發布的一項最新民意調查結果顯示，在距國會選舉約一個月時，執政黨國民力量黨和最大在野黨共同民主黨支持率相近，勢均力敵。按韓國媒體說法，這場選舉將決定今後4年國會主導權歸屬，並影響下屆總統選舉格局，備受關注。



韓國國會選舉定於4月10日舉行。民意調查機構“真實計量器”本月7日至8日對1006名成年人所做調查顯示，國民力量黨支持率為41.9%，較上次調查下滑4.8個百分點；共同民主黨支持率為43.1%，較上次調查上升4個百分點。兩者差距在誤差範圍內。



這項民調顯示，在被視為保守派傳統“大本營”的釜山、蔚山和大田等地，國民力量黨支持率均有所下降；共同民主黨在包括首都首爾在內的全國大部分地區支持率呈上升之勢。



小黨派方面，國民力量黨前黨首李俊錫領導的改革新黨獲得3.1%的支持率，前國務總理李洛淵組建的政黨“新未來”所獲支持率為1.7%。



據韓國媒體報導，共同民主黨黨首李在明在其所屬選區面臨激烈競爭，國民力量黨重量級人物、前國土交通部長官元喜龍將與他爭奪國會議員席位。韓國《朝鮮日報》及其電視台11日發布的民調結果顯示，李在明在該選區支持率為43%，元喜龍為35%，兩者差距在誤差範圍內。他們之間的對決將成為這場國會選舉的重要看點之一。