汪敦敬：香港樓市升溫並非曇花一現

中評社香港3月13日電／大公報報導，祥益地產總裁汪敦敬分析，香港撤銷樓市辣招之後，市場成交以多倍增長。樓花排長龍，在二手市場亦是經常“狹路相逢”多批客爭購，其中包括內地同胞，令市場增加了一群有實力的買家。當初通關後，內地消費場所吸引了很多港人北上，有人覺得香港零售業“玩完”，但筆者的看法不同，認為這是一個好的現象，證明大灣區的流通得好，將順利開創一個新的階段，同樣只要香港有好的貨品，內地的購買力一樣會過來的。事實上，香港名牌仍然是有優勢的，金舖更加企滿客戶，現在樓宇對內地人來說是一個很好的選擇。



不論是因為應付炒樓，還是面對金融系統的衝擊，當年的辣招的確幫了香港抑制熱錢，約束了市場泡沫，反而製造了大量的銀行存款。香港M3由2007年底的6萬億元去到現在的17萬億元，當美國開始收水“剪羊毛”的時候，香港市場並沒有出現動蕩。



銀行資金充足除令到按揭息口平外，面對美國加息，我們有條件加得慢一點，這令到很多港人受惠。另一方面，美國加息後，香港銀行也利用“聯繫匯率的優勢”，買入美債等美元資產去賺取高息，以支付定期存款的高利息，這正是香港定期存戶收取高利息的原因。



樓市撤辣後很多人都認為行情只是曇花一現，但筆者並不認同，其實現在是健康發展，不是說多成交就是一定好，最重要是不同板塊流動，財富流通得快而普遍，這是良性的經濟效益。市場不是恢復到疫情前的水平，現在只是恢復到辣招之前的情況，所以大家不要低估這種新常態。



所以，“買有風險，不買也有風險”。我們要為這兩種風險做準備的。“買的風險”，我們有可能面對美國的干擾，但只要做好本分，再加上保留合適的現金做準備，就有條件去掌控買入的風險。“不買的風險”也是巨大的，如果經濟持續向好，樓價理論上是拾級而上的。最大的風險就是，不少香港居民準備遷往內地居住，雖然這是大都會的必然現象，就如很多倫敦居民由市中心搬到外區居住，但人們應該爭取讓自己有投資的選擇權。這幾年來，筆者提醒市民還有很多向好的因素，但說真話是要面對網上欺凌的。筆者已經盡了能力向公眾發放訊息，算是堅守了本分。