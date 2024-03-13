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美國伊利諾伊州一校車與卡車相撞5人死亡
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2024-03-13 10:35:18
中評社北京3月13日電／據新華社報導，美國伊利諾伊州一輛校車與一輛半掛式卡車11日在該州西部魯什維爾市公路上相撞，導致3名兒童、2名成人死亡。
據當地媒體報導，事故發生在伊利諾伊州首府斯普林菲爾德西北約92公里處。伊利諾伊州警察局在新聞發布會上說，當天11時30分許，向東行駛的校車不知何種原因越過道路中心隔離線進入西向車道，與裝滿沙子的半掛式卡車相撞。校車上所有人，包括3名幼童與司機，以及卡車司機當場死亡。
事故發生後，校車所在學區宣布取消12日、13日課程。事故原因正在調查中。
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