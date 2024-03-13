萬米級特深鑽探技術獲重大突破

中國石油塔里木油田深地塔科1井。（圖源：經濟日報） 中評社北京3月13日電／據經濟日報報導，近日，我國首口設計井深超萬米的科學探索井——中國石油塔里木油田深地塔科1井鑽探深度突破10000米，成為世界陸上第二口、亞洲第一口垂直深度超萬米井，標誌著我國自主攻克了萬米級特深井鑽探技術瓶頸，深地油氣鑽探能力及配套技術躋身國際先進水平。



深地塔科1井位於新疆阿克蘇地區沙雅縣境內，地處塔克拉瑪幹沙漠腹地，是中國石油在塔里木油田實施的重大“深地工程”，肩負著科學探索和油氣發現兩大使命。該井設計井深11100米，於2023年5月30日開鑽。



從地面到萬米地下，深地塔科1井的鑽探不僅要面對複雜多變的地質構造，還要跨越地下“萬重崇山”，穿越多套不同岩性、不同壓力系統的岩層。極端時，鑽井工具要面對170多兆帕壓力的衝擊，同時經受近220攝氏度的超高溫考驗。在這樣惡劣的井下環境中，一般鑽井設備儀器的電子元器件、橡膠件等均會損壞或失效。



萬米深地鑽探是油氣工程技術瓶頸最多、挑戰最大的領域，也是衡量國家工程技術與裝備水平高低的重要標誌之一。面對井下的極限溫度壓力環境，中國石油塔里木油田、西部鑽探、寶石機械等多家單位開展聯合攻關，攻克了超高鑽台大載荷提升系統關鍵技術難題，自主研製了全球首台12000米特深井自動化鑽機，創新研發了220攝氏度超高溫鑽井液、抗高溫螺杆、測斜等工藝技術，萬米取芯及電纜等資料錄取裝備實現突破，175兆帕特高壓壓裂車、壓裂液裝備完成生產研發並成功在現場試驗，打造形成萬米特深井安全高效鑽完井等一批關鍵核心技術。



開鑽以來，塔里木油田集合地質、工程、裝備等精銳力量，組建了9支技術支撐組，為成功突破“深地極限”提供了有力保障，助力該井頂住了井下超高溫、超高壓、超重載荷等多重考驗，在井斜、井徑、測井等關鍵質量指標方面均達到100%的合格率，形成抗特高溫水基鑽井液、大噸位長裸眼下套管及固井配套技術等7類21項階段成果，使用的材料、裝備國產化率達90%。



“前期，我們攻克了超高噸位載荷，超長、超大井眼安全鑽進，多壓力系統、多套複雜地層合打等諸多難題，在二開、三開固井下套管作業期間，創下我國大尺寸套管下入最深、套管下入噸位最大、大尺寸井眼國產儀器測井最深等多項紀錄。”中國石油塔里木油田企業首席專家、深地塔科1井井長王春生介紹。

