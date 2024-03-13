研究機構數據顯示美國對歐洲武器出口大增

中評社北京3月13日電／據新華社報導，研究機構的最新數據顯示，歐洲國家過去5年的武器裝備進口量比前一個5年增長將近一倍，俄烏衝突是造成這一激增現象的重要因素。美國借機向歐洲賣出更多軍火，進一步鞏固了其全球最大武器出口國地位。



瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所11日發布的報告顯示，與2014年至2018年期間相比，2019年至2023年間，全球武器交易略有減少，但歐洲國家進口武器的總量增加了94%；烏克蘭同期進口武器量在全球排第四位，主要因為自2022年2月烏克蘭危機升級以來，至少有30個國家向烏克蘭提供軍事援助，輸送了大量武器。



作為俄烏衝突中烏克蘭最大武器提供方，美國的武器出口量在過去5年內增加17%，繼續成為世界頭號武器出口國，在全球出口量中占比達42%。過去5年，歐洲進口武器中55%來自美國，比前一個5年增加35%。



斯德哥爾摩國際和平研究所在聲明中提到，美國“以前所未有的規模”向更多國家和地區出口了更多武器，“增強了它作為武器供應國的全球地位——這是它對外政策的一大重點”。



美國發“戰爭財”的做法早已為人所知。在俄烏衝突中，美國“遞刀澆油”；在新一輪巴以衝突中，美國向以色列提供大批武器。美國總統約瑟夫·拜登等政府官員曾公開表示，其他國家和地區的戰亂讓美國受益。



拜登去年10月在一次講話中說，援助烏克蘭和以色列“是精明投資”，將讓美國長期享受“安全紅利”而無需派兵。向烏克蘭提供軍援將使美國武器庫“除舊去新”，美國軍工企業進而從中漁利。



美國國務卿安東尼·布林肯也曾說，美國對烏軍事援助資金“90%花在了美國，花在了我們的製造商和製造業上，為美國人創造了更多就業崗位，給我們的經濟帶來更多增長”。



斯德哥爾摩國際和平研究所報告說，由於俄羅斯出口減弱，其長期占據的世界第二大武器出口國地位被法國頂替。這是斯德哥爾摩國際和平研究所1950年開始記錄國際武器交易量以來，法國首次達到這一排名。法國在過去5年全球武器出口總量中占比11%，這與它在歐洲以外市場成功推銷“陣風”戰機有關。