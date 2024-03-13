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日本私企13日發射一枚小型固體燃料火箭
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2024-03-13 10:44:15
中評社北京3月13日電／據新華社快訊，日本商業航天公司SPACEONE13日上午從位於和歌山縣的紀伊太空發射場發射一枚小型固體燃料火箭，直播畫面顯示發射現場冒出火光和濃煙。
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