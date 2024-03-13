新華時評：打“中國牌”治不了“美國病”

中評社北京3月13日電／據新華社報導， 美國總統拜登日前在國會發表國情咨文演講，除了高調宣揚任內工作亮點並為即將到來的大選造勢，這位承諾“不會讓中國超越美國”的總統再次毫無意外地提及中國，稱美國希望與中國競爭，而不是衝突，同時聲稱：“在21世紀的競爭中，我們更有能力戰勝中國或其他任何人。”



雖然涉華篇幅不多，但字裡行間“對抗中國”的底色依然明顯。這表明，儘管當前中美關係出現緩和跡象，但美國把中國作為“最主要競爭對手”和“最嚴峻的地緣政治挑戰”的定位不會改變，兩國關係重返健康穩定軌道的互信基礎依然脆弱。



中美兩國元首去年在舊金山達成重要共識，為雙邊關係止跌企穩注入正向預期。然而美方說一套、做一套，所做承諾沒有真正兌現。從切斷北卡羅萊納州某軍營使用的寧德時代儲能電池連接，到以“港口安全”為名計劃投入巨額資金更換全美港口中國產起重機，再到把1000多家中國企業列入各種制裁清單，對生物技術、人工智能等高端技術實施管控，圍獵包括TikTok在內的中國多款應用程序等……美方打壓中國的手段花樣翻新，單邊制裁的清單不斷拉長，欲加之罪更是到了匪夷所思的程度。



中美關係面臨困難，最大問題是美方對華錯誤認知仍在延續。無論是近期美國商務部長雷蒙多所謂“北京能讓300萬輛美國道路上行駛的中國汽車同時熄火”的言論，還是美駐華大使伯恩斯所謂“美方不願生活在中國主導的世界”的表態，美國一些政客仍抱持零和博弈的輸贏敘事，頻繁傳遞邏輯與現實自相矛盾的政治信號，侵蝕著雙方通過接觸累積的互信土壤。



美方應該認識到，美國面對的挑戰在自身，不在中國。當前美國愈演愈烈的諸多問題——黨派紛爭、兩極分化、民粹主義、勞資矛盾、種族衝突、債務規模、槍支暴力……沒有一個問題的根源是中國。打“中國牌”治不了“美國病”，執迷於把中國當“假想敵”無助於美國找回國家的目標感，只會將中美關係推向衝突對抗。正如美國外交史學會前主席梅爾文·萊弗勒所指出的，思考美中關係的未來時，應更多將焦點放在國內，因為真正的挑戰是讓“自己的系統”在國內運行良好。



美國遏制打壓不會奏效，根本原因是其無的放矢。中國的戰略意圖光明磊落，一再重申中國的目標從來都不是超越或取代美國，而是不斷提升自己、超越自己，讓中國人民過上更好的生活，同時為世界提供更多有利於和平與發展的公共產品，成為更好的中國。就在美國總統宣稱要“戰勝中國”的時候，中國全國兩會商討的是如何提升新質生產力、加快推動產業數字化和數字產業化，全面提升中國的國家競爭力。布魯金斯學會外交政策項目資深研究員何瑞恩認為，任何炒作中國威脅以彌合國內分歧的企圖都將弊大於利，美國真正要做的不是考慮如何讓中國減速，而是著眼於加強自身。