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印尼一漁船傾覆致2人死亡24人失蹤
http://www.CRNTT.com   2024-03-13 10:52:00


　　中評社北京3月13日電／據新華社報導，印度尼西亞南蘇拉威西省搜救辦公室人員12日晚說，一艘載有37人的漁船在該省塞拉亞群島附近海域傾覆，造成2人死亡、24人失蹤。

　　該辦公室工作人員穆罕默德·努爾薩爾在接受新華社記者電話採訪時說，這艘漁船9日在塞拉亞群島附近海域遭遇巨浪後傾覆，船上部分漁民逃到一座小島上，於當地時間12日晚被附近居民發現。

　　努爾薩爾說，逃到島上的13人中有2人遇難。目前，搜救行動已經展開。

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