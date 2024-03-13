韓國瑜出手！天價裝潢惹議“立院”處長遭拔官

韓國瑜。(照:韓國瑜臉書) 中評社台北3月13日電／“立法院長”韓國瑜日前在新春團拜喊話“立院”團隊每個人螺絲要栓緊，接連爆出“立委”辦公室裝潢報價不合理狀況，還有媒體揭露韓國瑜在內部會議上動怒等消息。“立法院”昨天下午新人事案指出，“立法院”總務處長周傑調任參事室參事，暫時代理總務處長。周傑在接受媒體訪問時，他回應這是正常調動，謝謝關心。



綜合台媒報導，“立法院”12日公布新人事案，“立院”總務處長周傑調任參事室參事，代理總務處長。昨日周傑接受媒體訪問時，他回應這是正常調動，謝謝關心。至於是否知道自己人事異動的原因，他說，事先有被告知將有異動，但不知道原因，“院長上任展現不同的氛圍”，身為公務員就是接受上級命令，他認為是正常調動。



韓國瑜上任後似有意整頓“立院”內部，新春團拜“立院”團隊每個人螺絲要栓緊，還說了重話“不教而殺為之虐”，也是給“立院”員工下通牒，後來更傳出內部會議中，韓國瑜要“立院”員工不能去“第二攤”，不允許不當飲宴狀況發生。



本屆新科“立委”大幅換血48%，各“立委”研究室隨即加緊趕工裝潢。但卻傳出“立法院”推薦的3家協助裝潢廠商，有廠商向新科“立委”辦公室“簡易裝潢”，浮濫開出71萬元天價報價，引發輿論譁然。



其中桌子報價一個5萬元、椅子1萬1300元，原稱是實木設計，經追問才坦言是貼皮。該“立委”辦公室原拜託承包廠商施工過程，順手協助將會議廳未配線桌子與“立委”辦公室會議桌對調約10公尺距離，竟也報價1300元。

