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俄羅斯外交部召見瑞士駐俄大使
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2024-03-13 10:53:39
中評社北京3月13日電／據央視新聞報導，俄羅斯外交部當地時間3月12日發布公告說，俄羅斯外交部當天召見瑞士駐俄羅斯大使，就瑞士議會提議制定法律，建立沒收在瑞士的俄羅斯國家資產機制進行抗議。
公告表示，俄方強烈譴責瑞士當局上述行徑，此舉公然違反了有關國家豁免的國際法基本原則和準則。公告強調，如果瑞士將有關計劃付諸實施，俄羅斯的回應措施將不可避免。
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