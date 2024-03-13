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泰國中央選舉委員會提請解散遠進黨
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2024-03-13 10:56:00
中評社北京3月13日電／當地時間3月12日，泰國中央選舉委員會會議通過決議，提請憲法法院下令解散遠進黨，並剝奪該黨執行委員會委員的政治權利。
泰國中央選舉委員會稱，已有足夠的證據證明遠進黨的一些行為違反了憲法相關規定。
根據此前憲法法院作出的裁決，遠進黨前黨魁皮塔以及遠進黨提議修改刑法第112條並將其作為競選政策，屬於企圖顛覆國家政權的行為。
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