】 【打 印】 
俄方稱挫敗一起烏偵察破壞小組的企圖
http://www.CRNTT.com   2024-03-13 10:57:59


　　中評社北京3月13日電／據央視新聞報導，　當地時間3月12日，俄羅斯庫爾斯克州州長斯塔羅沃伊特表示，俄方當天挫敗一起烏克蘭偵察破壞小組進入庫爾斯克州的企圖。

　　烏克蘭方面對此暫無回應。

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：