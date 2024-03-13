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俄方稱挫敗一起烏偵察破壞小組的企圖
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2024-03-13 10:57:59
中評社北京3月13日電／據央視新聞報導， 當地時間3月12日，俄羅斯庫爾斯克州州長斯塔羅沃伊特表示，俄方當天挫敗一起烏克蘭偵察破壞小組進入庫爾斯克州的企圖。
烏克蘭方面對此暫無回應。
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