美科技股估值高　資金加快套現

左圖：市場仍擔心通脹問題，美股三大指數高位劇烈波動。右圖：去年英偉達股價狂漲2.4倍，今年來亦大升逾70%。（大公報） 中評社香港3月13日電／大公報報導，持續依賴少數強勢股支撐升勢的美股，頻現不尋常現象，企業高管在升市中加快減持股份，最近股價狂升的英偉達出現股東沽貨套現，股價連日插水。事實上，近周科技股基金錄得破紀錄資金流出，似乎醒目資金已聞到㶶味，美股隨時逆轉向下走，投資者當心被殺個措手不及。



近月美國就業數據轉壞，上月失業率升至3.9%，為2022年1月以來最高，即兩年高位。按理聯儲局最快6月開始減息，利好股市，但美股三大指數高位劇烈波動，市場仍擔心通脹問題。上月勞動參與率維持62.5%不變，一些前線服務業人手依然緊張，工資續升，減息依然存在很大不確定性，有可能出現經濟滑坡而通脹高企不下的情況，導致美股見頂回落。



事實上，近期美股市場上有醒目資金加快沽貨套現。一是美股升勢過度集中少數股份的情況變本加厲，由去年七大，變成五大科技巨頭支撐，因為蘋果及特斯拉已跌落神壇，失去動力。截至上周五，蘋果及特斯拉今年股價分別跌12%與28%，美股投資風險上升。



二是企業高管及董事減持股份浪接浪，是美股見頂的重要信號。繼亞馬遜創辦人貝索斯減持近24億美元股份後，當炒股英偉達有董事以每股逾850美元歷史新高，沽出20萬股，套現1.8億美元。



三是美國半導體行業領導性股份英偉達突然離奇插水，為美股響起警號。在沒有明顯利淡消息下，上周五英偉達急跌5.6%，市值單日蒸發1300億美元，本周一續跌。事實上，去年英偉達狂漲2.4倍，今年來亦大升逾70%，市值高達2.2萬億美元，在美股市排名僅次於微軟及蘋果。毫無疑問，生產人工智能芯片的英偉達，在全球人工智能熱潮之中締造出股市神話，市場陷入瘋狂狀態，英偉達領漲下，費城半導體指數歷史上超越標普500指數，但女股神伍德大潑冷水，認為半導體股份呈現回調風險。



科技股基金走資破紀錄



值得留意的是，英偉達風光日子難以長期持續，一方面是ChatGPT及AI大模式普及應用而造成GPU供不應求的情況正在紓緩，另一方面是英偉達的內外競爭對手正急起直追，AI芯片優勢逐步減退。英偉達自己也承認華為在AI相關圖形處理器等領域成為競爭對手。剛過去一周，科技股基金出現破紀錄資金流出，達44億美元（340億港元），反映投資者對估值高昂的美科技股有戒心。



美股走勢不對勁，資金加快換馬，吸納更具上升空間的中國股票，刺激港股昨日急升3%，一舉收復17000點失地。