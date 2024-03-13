富權：蕭美琴“五二零”前赴美有何“輘輷”？

中評社香港3月13日電／澳門新華澳報13日發表富權文章：蕭美琴“五二零”前赴美有何“輘輷”？以下為文章內容。



台灣地區政媒兩界前日盛傳，蕭美琴將於“五二零”之前赴美“溝通”，甚至傳說她已經攜同機要安全部門的人員悄悄地抵達美國，在與美國一些特定官員接觸密談後，還將會前赴歐洲，然後在本月中返回台灣，正式籌備“五二零”宣誓就職的事宜。



對此傳聞，民進黨發言人吳崢前日下午證實，蕭美琴將趕在“五二零”前低調訪美，不過強調這是“私人行程”。而某些媒體則報導稱，在“二零二四”大選的參選人登記參選前夕，當時擔任“駐美代表”在處理完“亞太經濟合作會議（APEC）”的事務後就倉促返台，作為賴清德的“副手搭檔”投入選戰，只帶回四隻愛猫、隨身衣物及重要資料，其餘物品幾乎都留在美國。今次前往美國，除了是探望其在美國的母親，處理搬家事宜及探訪親友之外，也是以私人身份與熟識的美國政要道別。



在某個角度上，這種說法符合邏輯。因為在“五二零”後，蕭美琴作為台灣地區的副領導人，將很難“專程”踏足美國的土地，即使是美國頒布了所謂的《台灣旅行法》，也是如此。即使是以“過境訪問”的形式，由於她已經被大陸國台辦先後兩次點名為“頑固『台獨』分子”，屆時北京必定會向華盛頓施加壓力，使其不能“暢行”。因而要探望母親及收拾行李等，就必須趕在“五二零”之前，她還只是“一介平民”之時。



但事情就是這麼簡單嗎？其實是“閻羅王念經—搵鬼來信”。實際上，就連美國《華爾街日報》也引述消息人士說，蕭美琴本周訪問華盛頓與數名美國官員就新届台灣“政府”的議程進行討論，蕭美琴之後還計劃以私人身份訪問歐洲幾個國家的首都。



這個“與數名美國官員就新届台灣『政府』的議程進行討論，才是蕭美琴這次赴美的真正目的及核心內容。由於她是賴清德的“副手”，而已經當選台灣地區領導人的賴清德，現在卻有著“領導人”的身份，不能“專程”訪美，而最近又沒有什麼可以“過境訪問”的機會，因而就委託蕭美琴，前往美國“打點溝通”，並就其“五二零講話”中涉及兩岸關係及台美關係的內容，徵求華盛頓的意見。



實際上，雖然蕭美琴目前沒有任何公職，但她卻既是“準副領導人”，又是“領導人交接小組”的成員，此行雖不具官方身分，仍讓人聯想是否在就職前有特殊任務，為賴清德“拚外交”？



其實，這本身就是“賴清德模式”。四年前賴清德當選台灣地區副領導人之後，在“五二零”宣誓就職之前，由於也只是“一介平民”，因而得以跑到美國，並與時任美國總統的特朗普出席“全美祈禱早餐會”，還進入白宮與美國官員會談長達七十分鐘，成為台美“斷交”以來最高層級的政治關係活動。而當時陪同賴清德進入白宮的，就正是時任“駐美代表”的蕭美琴。現在，蕭美琴則一方面擔當四年前賴清德的角色，另一方面則是彰顯自己的“身價含金量”已經比四年前急升。

