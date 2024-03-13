吳天海：撤辣後港樓交投旺　經濟受惠

吳天海（中）表示，辣招只是影響本港樓市的因素之一，另外還需關注利率等問題。右為吳庭欣。（大公報） 中評社香港3月13日電／特區政府在上月的財政預算案中撤銷樓市辣招。九龍倉集團（00004）主席兼常務董事吳天海表示，香港樓市近期受撤辣刺激而帶來起色，交投活躍對經濟有正面作用。內地樓市購買力仍在，但主要集中在一線城市，集團目前不急於投地。



大公報報導，談及香港樓市前景，吳天海表示，撤辣後市場活躍度提升很多，儘管樓價暫時未見到有太大轉變，但最重要是有一個興旺成交的市場，行業內許多人的生意都取決於成交，例如經紀、律師等從業員，樓市暢旺與否對他們影響很大，希望成交量能保持增勢，對香港經濟也是重要一環。



吳天海認為，辣招只是影響本港樓市的因素之一，另外還需關注經濟前景、利率及地緣政治衝突等問題，其中外圍經濟尚不理想，而利率走向未明朗，儘管普遍認為息口已經見頂，但幾時回落？降速多快？這些因素對買家的困擾因人而異。至於本港樓價，吳天海並預計，目前樓價不會有太大波動。



冀加強港貨櫃碼頭競爭力



貨櫃碼頭方面，吳天海表示，香港正面臨多方面挑戰，包括區域競爭、巴拿馬運河及蘇伊士運河不暢通，令市場供應鏈需要重新調整，擔心香港會失多於得。目前全球貨櫃船公司出現半壟斷情況，有數間公司在年初宣布聯盟重組，並重新編排航線，初步消息是香港可能成為輸家，正在爭取增加貨運，希望能同業界及政府合作，加強香港競爭力。



談及內房市場，吳天海表示，2023年市場出現兩極分化，其中一線城市和少數二線城市的一手樓成交大致持平甚至少量增加，北京和上海二手樓成交量價齊升，但大部分二線及以下城市表現淡靜。他認為，上述現象反映市場仍有購買力，但非常集中，預計今年情況類似。



吳天海預計，那些有投地能力的發展商，取向將集中於一線城市，“有人吼嘅地，好多人買。冇人吼嘅地就冇人買。”



被問及九龍倉是否將在內地買地，吳天海回應，位置好的地有很多人追，而位置不好的地又興趣不大，因此暫時不急於投地。



撥備壓力已大幅減少



至於減值撥備方面，吳天海表示，公司幾年前就開始撥備，去年壓力已經大幅減少，希望今年不需要繼續撥備。不過，他相信，減值撥備對盈利的影響不算太大，因為資產已撥備到非常低的水準，目前挑戰是如何將資金釋放出來，進行其他投資。



吳天海指出，正清理手上的存貨以換取資金，其中寫字樓非常難賣，甚至於出租的寫字樓也有一定空置率，相信短期難見改善。他又提到，“手頭的住宅已大致出售，所以2023年銷售量較之前低好多，因為已經沒貨在手。”



談及投資部署，吳天海指出，公司並未減少投資，而是投資項目出現轉變，過去幾年更多投資於香港。至於股票投資，他指出，去年公司投資組合收回的股息有20億元，未來將繼續投資能派發高股息的穩健公司。