陸要求訊問海巡員？管碧玲避答只稱人道優先

台“海委會主委”管碧玲接受質詢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）金門漁船事件餘波盪漾，民進黨“立委”王定宇4日指“陸方要求台灣海巡人員到大陸接受訊問”，但中國國民黨“立委”陳玉珍則說“大陸沒有這樣的要求”，孰真孰假？台“海委會主委”管碧玲13日表示，外界諸多描述不盡精確，希望這件事要降低政治性，要人道優先。



國民黨“立委”牛煦庭則要求，政府內部保密要做好，無論藍委或綠委都不應有情資洩漏。他並詢及，有多大把握能維持協商溝通善的橋樑？管碧玲則說，這不是單方面，我們一直在努力，成果與障礙不希望公開議論，會後請“海巡署長”周美伍向委員私下說明。



“立法院”內政委員會13日處理2024年度“中央政府”總預算有關“海委會”及所屬預算凍結書面報告，並邀請“海委會主委”管碧玲、“海巡署長”周美伍等人列席業務報告。



牛煦庭質詢時問及，談判過程，大陸的立場要求是可以說明的事情嗎？管碧玲說，我們盡量信守不予透露的承諾。這讓牛煦庭嚇一跳說，聽起來滿可怕的⋯⋯管碧玲才補充回應，談判過程中我們絕對信守，但上個禮拜的專案報告，海巡在幾次詢答過程中，不得已說了一些部分，最主要的用心是，還是要保護。



牛煦庭反問，所以答詢不在此限？昨天總質詢時，陳玉珍問“行政院長”陳建仁，大陸沒有要求我們把人犯送到大陸送審，陳建仁脫口而出“你怎麼會知道這個理應不該被透露的事情？”那為何王定宇4日就說大陸要求我們送審人犯，到底是不能透露？還是乾脆今天講一講？