國台辦3月13日例行發布會全文

國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月13日電（記者 李子寧）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會，並就《政府工作報告》涉台內容、“2.14惡性撞船事件”、兩岸交流等議題答記者問。以下是記者會問答全文：



陳斌華：各位記者朋友，大家好。歡迎大家參加國務院台辦的例行新聞發布會，今天的發布會由我主持。現在請大家提問。



人民日報記者：3月6日，習近平總書記在看望參加政協會議的民革委員時強調，民革要在對台工作大局中進一步找准定位、發揮優勢、積極作為，更好團結海內外、島內外一切可以團結的愛國力量，不斷壯大反“獨”促統力量，共同推進祖國和平統一進程。要積極推動兩岸科技、農業、人文、青年發展等領域交流合作，深化兩岸各領域融合發展。有輿論認為，這說明大陸對台大政方針不會因為島內選舉結果而改變，但反“獨”、促統、促融力度會加強。對此有何評論？



陳斌華：中央對台大政方針是明確的、一貫的。我們將認真學習領會習近平總書記重要講話精神，堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。堅持一個中國原則和“九二共識”，堅決反對“台獨”分裂和外部勢力干涉，促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，團結包括兩岸同胞在內的全體中華兒女共同推進祖國和平統一進程，共同創造祖國統一、民族復興的歷史偉業。長期以來，各民主黨派發揮各自優勢，為促進兩岸交流合作、增進兩岸同胞相互瞭解、推動兩岸關係發展，積極建言獻策，開展了大量工作，作出了重要貢獻。中央台辦、國務院台辦將與各民主黨派、人民團體加強聯繫溝通，共同落實好習近平總書記重要講話精神，做好新時代對台工作。



新華社記者：請發言人解讀一下今年《政府工作報告》中有關涉台的內容。



陳斌華：《政府工作報告》是國務院向全國人民代表大會、也等於是向全國人民匯報上一年的工作成果，提出本年度施政重點乃至未來一個時期國家發展方向、目標的重要文件，也是人民民主政治的重要體現。今年《政府工作報告》涉台內容集中闡述了當前對台工作的大政方針、原則立場和目標任務，對做好今年對台工作具有重要的指導意義。

