徐佳青：僑團若被大陸滲透　2個小時內要回報

“僑委會委員長”徐佳青。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）民進黨不分區“立委”沈伯洋今天質詢“僑委會委員長”徐佳青，再度關注大陸的統戰與認知戰表示，“僑委會”比較重要工作是因應大陸統戰，因為大陸對於海外台灣人都納入統戰範圍，除了在台灣有各式各樣在地協力者應和大陸，政治人物訪美，大陸會動員一些人、僑務工作，大陸與台灣人在海外不分，海外成為統戰第二戰場。



徐佳青答詢說，去年上任之後要求快速掌握不同僑團有假訊息或是大陸滲透，要求在2個小時內回報作業，以免統戰造成錯誤資訊。



沈伯洋也關注，僑務委員與大陸有互動，有須知提到不能參加相關活動，但“僑委會”有更強硬做法制止嗎？



徐佳青說，對於僑務委榮譽職有基礎要求，不能對大陸有公開私下接觸，2014年馬英九執政時代，有一團僑務委員去大陸都被開除僑務委員職稱，雖然沒有給他們薪資，但是提醒做生意是一回事，還是要注意統戰。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“僑委會委員長”徐佳青進行業務報告。



徐佳青表示，目前隨著20年來大陸海外移民越來越多，大陸長臂管轄越來越大，疫情前後都發現制度性、組織性越來越多，關注、瞭解情資有沒有涉入我們僑團，但是目前為止，沒有具體看到大陸僑辦把手伸到台灣相關僑團。但是對於大陸移民控制越來越嚴格，一百多年前傳統僑社可能會被波及。



沈伯洋也提到大陸認知戰，徐佳青說，去年上任之後要求快速掌握不同僑團有假訊息或是大陸滲透，要求在2個小時內回報作業，以免統戰造成錯誤資訊，也提高警覺類似這樣情況。



沈伯洋詢問，除了虛假訊息，經濟統戰也是要掌握，“僑委會”有監測？徐佳青表示，大陸利用統一和平促進會在各地設立，也有大陸僑民、台灣僑民參加，針對用經濟手段，疫情前達到高峰，但是疫情之後緩步下降。雖然還是有一帶一路拉攏，但是經濟消長以及中美科技戰貿易戰等變化，轉趨低調型態，但是我們高度提醒我們僑民、僑商，要合作的訴求希望提供給我們相關訊息，僑團也都非常團結有訊息都會通報。