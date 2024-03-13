北水踴躍買港股　19天共流入564億

中評社香港3月13日電／內地投資者對港股的影響力日趨重要。據恒指公司統計發現，港股通機制下，2023年南向交易占港股市場成交額比例已提高至約14.3%，相較2022年增加2.6個百分點。不僅如此，內地投資者喜歡趁港股回調時加碼，過去24個月中，有23個月錄得每月資金淨流入，顯示他們對港股前景持正面態度。



採取逢低買入策略



大公報報導，港股通昨日錄得資金淨買入1.95億元，較上日的30.01億元，大幅縮減超過28億元，但卻是連續第19個交易日北水淨買入港股，累計564.97億元。恒指公司統計近年內地投資者參與港股情況，發現南向交易去年已占到港股市場成交額的比例約14.3%，按年提高2.6個百分點，意味著在港股的地位不斷提升。港股去年主板日均交易額按年下跌15.9%至1049億元，南向交易日均交易額按年跌幅衹有2%。



恒指公司又發現，港股近年跌跌不休，可是在截至2024年2月止的24個月，占23個月都錄得內地資金每月資金淨流入，衹有2023年6月份錄得北水流出58億元。恒指公司認為，南向交易對港股影響力不斷提升，而且內地資金過去24個月幾乎每月都淨流入，說明內地投資者對港股前景普遍持正面態度，願意在港股下跌期間，採取逢低買入策略。自2016年12月至2024年3月6日止，南向交易累計淨流入2.589萬億元。單計2024年初至3月6日止，累計淨流入613億元，相比於2023年全年淨流入總額占19.2%。



青睞能源電訊板塊



恒指公司參考“恒生港股通高持股50指數”行業權重變化，瞭解內地投資者的偏好。2022年3月，金融板塊占該指數權重最大，達到33.9%；到2024年3月，金融板塊占該指數權重降至29.5%，相差4.4個百分點，依然占指數權重最大。內地資金對能源、電訊的持倉興趣不斷提高，能源板塊於前述期間占該指數權重由7.1%增加至16.8%；能源板塊的權重則由8.1%增至13.7%。



恒指公司稱，南向投資者對電訊和能源業的偏好加深，而這兩個行業受惠於中特估和高股息主題。恒生港股通高持股50指數旨在追蹤內地投資者通過港股通持有市值前50名港股公司的表現。