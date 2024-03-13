羅智強諷文官體系綠肥貓養好養滿　官員沉默

台“考選部長”許舒翔（中）接受質詢。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月13日電（記者 俞敦平）中國國民黨“立委”羅智強13日上午於質詢中，對台“考選部長”許舒翔提出了關於文官體制被破壞及公務人員招募困難的問題。羅智強指出，民進黨擴大政治任用的做法，對現行的文官體製造成了影響，並間接導致了公務人員的招募問題。許舒翔無法反駁羅智強的論點，也無法反駁民間的評論“玩殘文官，綠肥貓養好養滿”和“富貴要人幫，辦卡辦這張（指的是民進黨的黨證）”的說法。他只能低聲的回應考選部的職責僅限於招募，而升遷事宜則不在其負責範圍內。



羅智強指出，從2012年到2022年間，公務人員報考人數驟減56%，從79.5萬人降至30多萬人。他詢問這背後的原因，以及“考試院”是否有相關的分析。許舒翔回應說，這種現象部分是由於少子化，以及其他減少的誘因，如外界工作機會的增多。



羅智強將許舒翔的回應歸納為三點：待遇問題、少子化問題、以及外部競爭問題。他追問待遇方面出現了什麼問題。許舒翔提到，例如土木工程領域市場行情良好，導致報考人數減少，進而影響錄取通過率。



羅智強指出，近30年來軍公教的調薪幅度與勞工基本工資的調整幅度相比，存在顯著差異。他強調，公務員的待遇、福利、升遷限制、薪資天花板，以及退休保障的改革，都對公務人員的尊嚴和前途造成了影響。他建議，應該有一個隨物價調整的薪資調整機制，而不應該是隨意的施捨式調薪。



許舒翔同意，薪資調整應該法治化，並提到政府正在努力實現這一點。他提到，去年高考三級的起薪已從四萬九調整至五萬三。



羅智強接著進入重點，他提問除了薪資待遇之外，工作尊嚴也非常重要。他提到，專業是否受到重視、升遷前途是否明朗，都是影響公務員報考意願的重要因素。他引用了風傳媒的評論描述“玩殘文官，綠肥貓養好養滿”，還有時下年輕人的順口溜，“富貴要人幫，辦卡辦這張（指的是民進黨的黨證）”，批評民進黨政府玩弄文官制度，並質疑政治任用的擴大是否對年輕人造成了負面影響。



許舒翔回應說，“考試院”的選拔過程是公正、公平的。羅智強則回應說，雖然選拔過程可能公正，但升遷過程的公正性則無法保證。他呼籲恢復文官體制和尊嚴，並檢討過去擴大政務任用的做法。他認為，如果文官的士氣低落，專業不受重視，則會影響人們報考公務員的意願。