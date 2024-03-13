《政府工作報告》未提和平統一？國台辦回應

國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月13日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華3月13日在例行新聞發布上就《政府工作報告》涉台部分予以解讀。他指出，《政府工作報告》是國務院向全國人民代表大會、也等於是向全國人民匯報上一年的工作成果，提出本年度施政重點乃至未來一個時期國家發展方向、目標的重要文件，也是人民民主政治的重要體現。今年《政府工作報告》涉台內容集中闡述了當前對台工作的大政方針、原則立場和目標任務，對做好今年對台工作具有重要的指導意義。



陳斌華說，當前台海形勢複雜嚴峻，但兩岸關係的基本格局和發展方向沒有改變也不可能改變，國家強大、民族復興、兩岸統一的歷史進程更是不可阻擋。我們將深入貫徹落實新時代黨解決台灣問題的總體方略和黨中央對台工作決策部署，堅持一個中國原則和“九二共識”，秉持“兩岸一家親”理念，不斷完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，深化兩岸融合發展，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。堅決打擊“台獨”分裂、遏制外部勢力干涉。堅定支持島內愛國統一力量，廣泛團結台灣同胞，扎實推動兩岸關係和平發展，堅定不移推進祖國統一大業，維護中華民族根本利益。



陳斌華表示，希望廣大台灣同胞看清時和勢，認清利和害，把握歷史大勢，堅守民族大義，與大陸同胞共創祖國統一、民族復興的光榮偉業，共享作為中國人的尊嚴榮耀。



有記者追問，今年《政府工作報告》中涉台部分，只強調“堅定不移推進祖國統一大業”，而沒有提“和平統一”，這是否代表大陸立場發生變化？



陳斌華說，“和平統一，一國兩制”是我們解決台灣問題的基本方針，是實現祖國統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利。我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但我們決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數“台獨”分裂分子及其分裂活動。當前，台海形勢複雜嚴峻，其根源是民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀“獨”挑釁。我們有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的“台獨”分裂圖謀，維護國家主權和領土完整，堅定不移推進祖國統一大業。



