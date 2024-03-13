瑞銀：中資股今年盈利料增10%

中評社香港3月13日電／大公報報導，中國經濟向好，政策持續發力，市場普遍看好今年中資股盈利增長前景。瑞銀預期MSCI中國指數今年盈利增長達10%，而中資股的盈利更是支撐市場的短期關鍵。



互聯網股本回報率改善



瑞銀發表報告指出，目前推動股價表現的主要因素，是資金流向而非基本面，但最近中央匯金等入市支持，資金技術性外流所帶來的影響，已很大程度被抵銷，大市下行空間已很有限，目前等待的就是基本因素改善，進一步提振市場。投資者關注的關鍵基本面因素，包括全國兩會後的政策跟進、中資股盈利趨勢、生產者物價指數（PPI）表現，以及內地樓市的穩定性。



瑞銀認為，下半年內房將會﻿復甦，PPI也會改善。現時最值得留意的是，企業的自由現金流收益率處於歷史高位，這將有助增加資本回報率。此外，根據國家統計局的數據顯示，工業利潤於去年第四季呈現強勁勢頭，若企業的盈利及資本回報率提升，將會成為市場亮點，盈利超預期的公司，股價也有望跑贏大市。



瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪已明言，今年全球利率有望下降，中國股票每股盈利的增長，以及市盈率倍數會逐漸正常化，MSCI中國指數有望迎來15%的上漲空間。他強調，目前互聯網行業的估值較低，股本回報率正得到改善，而且企業盈利前景穩定。另外，還看好教育、食品飲料、運動服裝等行業。