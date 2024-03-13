國台辦回應2.14事件：台灣方面無情無義無理

國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月13日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華3月13日在例行新聞發布會上就“2.14惡性撞船事件”應詢表示，民進黨當局衹有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，“2·14”惡性撞船事件的善後協商才能重啟。



有記者提問，關於“2.14惡性撞船事件”，3月5日，大陸人員離開金門返回，後續如何發展受到廣泛關注，請問在什麼情況下兩岸會就此事重啟對話協商？大陸方面還會派員赴金門或台島內處理此事嗎？



陳斌華表示，遇難者家屬和相關人員為什麼離開金門，他們當天已經作了完整說明，相信大家都已瞭解。人命關天，明明是台灣方面粗暴對待大陸漁民導致漁船翻覆、人員死傷，但事發至今，家屬連一句道歉都等不到，連一個真相也得不到，台灣方面還在以所謂“調查程序”來拖延問題解決，以所謂“執法”來推諉卸責，他們才是真正的“三無”，無情、無義、無理。民進黨當局衹有正視問題、端正態度，拿出解決問題的誠意，“2·14”惡性撞船事件的善後協商才能重啟。企圖拖延時日蒙混過關，恐怕是打錯了算盤。



還有記者提問說，針對“2·14”惡性撞船事件，雙方協商迄今沒有結果，台灣海巡部門表示，協商期間，大陸方面堅持提出不符合台方“法律制度”的要求，使雙方無法達成共識。請問對此有何評論？



陳斌華表示，“2·14”惡性撞船事件發生至今已經30天了，台灣方面依然未對事件發生的過程和真相作出令人信服的說明，而且在回應社會各界質疑的說法上前後矛盾、漏洞百出，態度更是出爾反爾，顯示其根本就不想解決問題，反而在不斷製造問題。島內各界及輿論對此早就口誅筆伐。民進黨當局不反思檢討自身問題，試圖通過歪曲、抹黑遇難者家屬正當合理訴求來轉移焦點、推諉卸責，令人憤慨。



陳斌華指出，對民進黨當局無視大陸漁民生命財產安全、傷害兩岸同胞感情的粗暴行徑，我們決不容忍、決不姑息。我們再次嚴正要求台方盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬合理訴求，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

