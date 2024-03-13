傅崐萁推環島高鐵提振花東　韓國瑜領銜提案

藍委謝衣鳳。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁近日領銜提出“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“國道6號東延花蓮建設特別條例草案”2草案，“立法院長”韓國瑜與副院長江啟臣為共同提案人，被綠營質疑違反議事中立。國民黨資深“立委”賴士葆今天對此表示，理論上“立法院長”是可以提案，但過往慣例比較少見。



國民黨“立委”謝衣鳳則說，根據“立法院”組織法規定，正副院長是不能任黨職，而非不能簽提案，加上傅崐萁的提案不是攸關政黨問題，所以並沒有違反“立法院”組織法相關規定。



國民黨“立委”羅智強受訪時說，基本上這個是民生法案，和政治沒什麼關係，後續看提案後的狀況如何處理。他相信韓國瑜和江啟臣會好好審酌。



韓國瑜在大選期間赴花蓮、台東輔選時，就向花東民眾承諾，會在“立法院”與花東“立委”爭取打通國道6號，改善花蓮及台東交通。因為要發財要先修路，也提到要蓋環島高鐵。此次韓國瑜和傅崐萁的共同提案，大有實現自己競選期間的政見意味在。



現行法規雖未規範，“立法院”正副院長不能連署或提案，但由於是最高民意機關領袖，為使議事順暢，正副院長向來超出黨派，秉持中立原則來處理院內大小事務。任期最長的國民黨“立法院長”王金平曾在2007年6月，與時任副院長鍾榮吉領銜提出《生技新藥產業發展條例草案》，成為正副院長領銜提案先例。