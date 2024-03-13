華懋蔡宏興：今年樓價料升5%

蔡宏興對未來本港經濟及地產市道﻿復甦有信心。（大公報） 中評社香港3月13日電／﻿大公報報導，華懋早前斥逾40億元向新世界購入荃灣愉景新城商場及停車場全部業權，華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興對未來本港經濟及地產市道﻿復甦有信心，今年住宅樓價樂觀預測料上升5%。



蔡宏興表示，大灣區發展帶來動力，本港經濟正加快﻿復甦，旅遊零售業務表現不俗。集團今次購入商場，應是2017年以來最大宗商場買賣，是作為長遠投資，正是集團以香港為家，對前景有信心的表現。他認為今次成交價及投資回報合理，且笑稱“回報好過擺錢喺銀行收息啦”。由於商場目前的出租率超過9成，短時間內租戶組合上難作變動。



不過，因集團總部就在荃灣區，區內亦有如心廣場1及2期、亦會翻新如心酒店等，所以未來必會將商場重新定位，產生協同效應。照顧本地家庭客戶的消費外，亦為外來旅客體驗區內的地道生活，配合現時流行的深度旅遊。他相信未來在重新定位及重整租戶組合後，可提升商場的潛在價值。



對於樓市的發展，他認為，樓市撤辣後成交量大增，市場信心回升。不過，由於住宅供應充裕，預計樓價不會呈V形反彈，樓市平穩發展；市場憧憬下半年進入減息周期，有助樓價回升，樂觀估計全年樓價上升5%。



愉景商場樓高3層，總樓面面積約63萬方呎，新世界本月初以40.2億元，連1000個車位的停車場，悉數售予華懋，有關交易將於今年4月份內完成。