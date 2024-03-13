華懋蔡宏興：今年樓價料升5%

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中評社香港3月13日電／大公報報導，華懋早前斥逾40億元向新世界購入荃灣愉景新城商場及停車場全部業權，華懋執行董事兼行政總裁蔡宏興對未來本港經濟及地產市道復甦有信心，今年住宅樓價樂觀預測料上升5%。
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|蔡宏興對未來本港經濟及地產市道復甦有信心。（大公報）
蔡宏興表示，大灣區發展帶來動力，本港經濟正加快復甦，旅遊零售業務表現不俗。集團今次購入商場，應是2017年以來最大宗商場買賣，是作為長遠投資，正是集團以香港為家，對前景有信心的表現。他認為今次成交價及投資回報合理，且笑稱“回報好過擺錢喺銀行收息啦”。由於商場目前的出租率超過9成，短時間內租戶組合上難作變動。
不過，因集團總部就在荃灣區，區內亦有如心廣場1及2期、亦會翻新如心酒店等，所以未來必會將商場重新定位，產生協同效應。照顧本地家庭客戶的消費外，亦為外來旅客體驗區內的地道生活，配合現時流行的深度旅遊。他相信未來在重新定位及重整租戶組合後，可提升商場的潛在價值。
對於樓市的發展，他認為，樓市撤辣後成交量大增，市場信心回升。不過，由於住宅供應充裕，預計樓價不會呈V形反彈，樓市平穩發展；市場憧憬下半年進入減息周期，有助樓價回升，樂觀估計全年樓價上升5%。
愉景商場樓高3層，總樓面面積約63萬方呎，新世界本月初以40.2億元，連1000個車位的停車場，悉數售予華懋，有關交易將於今年4月份內完成。