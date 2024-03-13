國台辦：熱忱歡迎台灣青年朋友多來大陸

國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月13日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華3月13日在例行新聞發布會上表示，我們熱忱歡迎台灣青年朋友多來大陸，相信大家會不虛此行。



有記者提問說，近日，一位在島內被認為“親綠”的網紅鐘明軒首次到北京、上海旅遊，通過網絡分享自己乘坐高鐵、體驗掃碼支付、游覽北京胡同等見聞和體驗，表示這趟旅行讓他改變了對大陸的認識，感慨“大陸科技發達”“我真的很喜歡這個地方”。這些分享視頻引發島內熱議，許多網民表示支持和共鳴，綠營網軍卻對鐘明軒大肆攻擊。請問發言人對這件事怎麼看？



陳斌華表示，“百聞不如一見”，大陸到底是什麼樣的？希望島內同胞特別是青年朋友們與其偏聽偏信、以訛傳訛，不如親身來大陸走走看看，找尋答案。答案肯定五花八門，但最基本也最有普遍性的是“不一樣”，就是大陸與“台獨”勢力、綠媒名嘴所說的“不一樣”。例如，大陸高鐵有靠背，大陸民眾不僅吃得起茶葉蛋和榨菜，日子過得還挺好；再如，大陸很進步、很有趣，大陸同胞很親切、很熱情，就像鐘明軒所說的，“東西好吃、城市發達、人蠻熱心”。



陳斌華強調，“大陸不可怕”，那些在島內製造信息繭房、抹黑大陸的人，才是真的可怕；“大陸不落後”，那些睜著眼睛說瞎話、信口雌黃的人，才是真的落後。我們熱忱歡迎台灣青年朋友多來大陸，相信大家會不虛此行，和鐘明軒一樣“喜歡上這個地方”。

