邱國正稱因擔心兩岸局勢睡不好覺　國台辦回應

國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月13日電（記者 李子寧）國台辦發言人陳斌華3月13日在例行新聞發布會上表示，唯有民進黨當局放棄“台獨”分裂立場，停止勾連外部勢力謀“獨”挑釁，才能讓包括軍人在內的台灣各界同胞過上和平、安寧的好日子。



香港鳳凰衛視記者提問說，台防務部門負責人日前稱，兩岸局勢緊張到“自己睡不著覺”，引發爭論。之後台安全部門、陸委會負責人都強調，兩岸局勢可控。請問台辦對於這樣的一些論述有何評論？大陸方面認為當前的兩岸緊張局勢是否會有持續升級的風險？



陳斌華說，唯有民進黨當局放棄“台獨”分裂立場，停止勾連外部勢力謀“獨”挑釁，才能讓包括軍人在內的台灣各界同胞過上和平、安寧的好日子。



後有台媒記者提問說，邱國正說他每天擔心、提心吊膽、睡不好的事情。請問發言人，您會不會因為現在兩岸敵意螺旋不斷上升，也夜不能寐。近期，解放軍強調沒有“海峽中線”，海警部門指出不存在“禁限制海域”等等。請發言人為大家支個招，兩岸如何才能夠和平相處，讓民眾高枕無憂？



陳斌華表示，“關於我個人能不能睡著覺，我有自信、有定力，睡得還不錯。只是因為工作繁忙，經常睡不夠。”



陳斌華說，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。“如果想讓包括你提到的這位人士在內的台灣的軍人、各界人士和同胞睡得踏實、高枕無憂，不妨重溫一下2008年到2016年兩岸和平發展時期的榮光和盛景，從中找尋答案，答案就在台灣。大家努力去尋找，一定能夠找出一條高枕無憂、睡得踏實的捷徑。”

