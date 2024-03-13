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陸14架戰機清晨7時報到　9架次越中線繞台
http://www.CRNTT.com   2024-03-13 12:05:35


大陸解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖：台軍方提供）
　　中評社台北3月13日電／台軍方今天表示，自0700時起，陸續偵獲中共殲－10、運－8及無人機等各型主、輔戰機計14架次出海活動，其中9架次逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北部、中部及南部空域，配合大陸軍艦執行聯合戰備警巡。

　　台灣軍方運用聯合情監偵手段嚴密警戒，並檢派任務機、艦與岸置飛彈系統適切應處。

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