國台辦：台胞赴陸游意願強　民進黨應從善如流

國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月13日電（記者 李子寧）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時表示，面對島內旅遊業界呼聲和近日台灣遊客“搶”得來大陸旅遊機會的興奮之情，民進黨當局應立即停止政治操弄，從善如流，改弦更張。



有記者提問，3月1號是台灣旅行社恢復組團赴大陸游的第一天，根據台灣媒體的報導和梳理，當天至少有50個團上千名島內民眾到大陸旅遊。台灣旅遊業者呼籲民進黨當局要響應島內民眾的旅遊熱情，盡快解除6月後赴大陸旅遊的“禁團令”。請問發言人對此有何評論？



陳斌華表示，台灣居民來大陸旅遊的興趣意願強烈，島內旅遊業界也一直呼籲民進黨當局早日解除禁令。去年以來，台灣有關方面幾次聲稱就恢復台灣旅行社組團赴大陸旅遊作出規劃，但今年2月卻宣布原定規劃不再執行。如此朝令夕改、濫權妄為，嚴重損害島內旅行業者利益，剝奪各界民眾出行自由，在島內已經犯眾怒、失人心。



陳斌華說，兩岸旅遊不能全面恢復，責任完全在民進黨當局。面對島內旅遊業界呼聲和近日台灣遊客“搶”得來大陸旅遊機會的興奮之情，民進黨當局應立即停止政治操弄，從善如流，改弦更張。

