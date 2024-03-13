國台辦：一貫支持並積極推動兩岸影視劇合作

國台辦發言人陳斌華（中評社 李子寧攝） 中評社北京3月13日電（記者 李子寧）國務院台灣事務辦公室今天上午舉行例行新聞發布會，國台辦發言人陳斌華主持本次新聞發布會。陳斌華在回答記者提問時指出，我們一貫支持並積極推動兩岸影視劇的交流合作，鼓勵台灣相關業者來大陸發展。



有記者提問說，由台灣藝人阮經天主演的電影《周處除三害》3月1日在大陸上映，截至昨天票房超過4億人民幣，請問發言人怎麼看台灣電影在大陸賣座的現象？與此同時，大陸電視劇《繁花》也在台灣引起追劇熱潮。請問發言人，未來兩岸在影視文化交流方面如何能夠再進一步？



陳斌華表示，“你提到的台灣電影和大陸電視連續劇，在兩岸都收穫了很好的口碑。”這說明兩岸同胞同文同種，特別容易共情共鳴。我們一貫支持並積極推動兩岸影視劇的交流合作，鼓勵台灣相關業者來大陸發展。



“我看到《周處除三害》的女主角王淨在島內受訪時表示，沒想到大陸的票房已經超過4億人民幣。我想說的是，大陸之大，是台灣很多藝人難以想象的，也是他們心向往之的。我們希望兩岸影視界進一步加強合作，創作更多兩岸同胞喜愛的影視作品，攜手弘揚中華文化，豐富兩岸老百姓的業餘生活，促進兩岸影視產業的共同發展，做強做大中華民族的影視事業。”

