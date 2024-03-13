海地大動亂　綠委問官員要撤僑？

綠委陳冠廷。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）民進黨“立委”陳冠廷今天質詢時關注台灣“邦交國”海地動亂情形，台“僑委會委員長”徐佳青表示，目前駐海地館員、眷屬9人；技術團、眷屬11人；其他僑民衹有4人，都有掌握相關連絡訊息，如果需要撤僑，“外交部”會做標準作業。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀請“僑委會委員長”徐佳青進行業務報告。



台灣“邦交國”海地在幫派暴動下陷入混亂，加勒比海國家領袖11日聚首牙買加會商海地危機解決方案，同日晚間宣布，滯留美屬波多黎各的海地總理亨利已同意辭職，在過渡性質的總統委員會成立並指派臨時總理後下台，以利盡快準備舉行改選。



海地是美洲黑人人口比例最大（95%以上）的獨立共和國。然而，該國與人口以拉丁裔為主的鄰國多明尼加發展上卻有著天壤之別，海地是美洲最貧窮國家，2021年人均年所得1943美元、處於低人類發展指數，是美洲唯一的最低度開發國家。2019年，海地的人均預期壽命為64歲。



陳冠廷今天詢問有關於撤僑議題，海地情形出現幫派動亂，美國已經撤離非必要人員與眷屬，歐盟、德國都移到多明尼加，台灣目前在海地情形。



徐佳青表示，目前駐海地館員、眷屬9人；技術團、眷屬11人；其他僑民衹有4人。是否做好要撤僑準備？徐佳青表示，已聯繫相關僑民都在住處，外交同仁間也有相關連繫工作。



至於撤僑工作是由誰主導？徐佳青表示，是“外交部”，我們提供協助。



政局不穩定是否有撤僑計劃？徐佳青也說，“外交部”都有標準作業，發生變故或是緊急狀態都會啟動作業，我們會跟駐外館處與“外交部”溝通。



陳冠廷也詢問，有時候在我們資源不夠地方要跟第三國協助，過去有這樣經驗？徐佳青表示，有。去年哈馬斯發生攻擊以色列，我們沒辦法直接派專機，當時與日本一起把僑民順利送回。疫情期間我們專機在孟加拉也幫忙接日本僑民到安全的地方。