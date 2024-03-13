3艘陸漁船進台6海浬　“海巡署”：驅離1艘

海委會主委管碧玲(右)與“海巡署”中部分署長王正信。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電（記者 鄭羿菲）3艘大陸漁船6日進入台灣6海浬的苗栗外海，藍委牛煦庭、綠委王美惠關心，海巡到底有沒有能力處理？“海巡署”中部分署長王正信13日表示，3艘大陸魚船進入12海浬就有監控，隔天上午11點2艘漁船從大潭往西北離開，1艘漁船10海浬繼續往北走，應該是避風經過，但在隔天早上6點，已由宜蘭艦驅離。



民進黨“立委”王美惠強調，我們是保護漁民安全，也不能讓大陸漁船侵門踏戶抓光我們的漁獲，等台灣漁民受害後，海巡才發現就太晚了，需要凸顯台灣有能力保護自己的漁民。



對於3艘大陸漁船6日進入台灣6海浬的苗栗外海，“海巡署”副署長張忠龍日前表達，當天雷達全程監控，立即派遣巡防艇出去應對，但當天海浪7到8級、最高陣風10級，已超過巡防艇的耐浪級數。當天的大陸漁船噸位約300噸至500噸，但當天海巡巡防艇衹有100噸，全程用雷達監控。



“立法院”內政委員會13日邀請“海委會主委”管碧玲、“海巡署長”周美伍等人列席業務報告。



牛煦庭質詢時問及，金門漁船事件我們盡力搭善的橋樑，但萬一善的橋樑搭不起來，持續升溫呢？3艘大陸漁船6日就闖入領海範圍的6海浬，但當天出勤的巡防挺衹有100噸，且因風浪太大沒辦法處置，這樣的狀況令人非常擔心，他不懷疑蔡政府有堅持對等尊嚴的決心，但他懷疑到底有沒有能力能做到？各種設備、條件有辦法長時間強力執法？若沒辦法驅離，在國際上的解釋，是不是認為我們沒辦法、沒能力處理？這非常危險。



王美惠也關心這件事，她詢及，這3艘大陸漁船何時離開？是不是在挑釁我們看能不能進行驅離？甚至多停留了1天，看我們能不能驅離，隔天才離開？



王正信回應，這3艘船在當天早上7點進入12海浬就有監控，漁民是下午2點40分才報案，我們馬上要派100噸巡防艇要出海，但外海海象實在是太差了，因此按照標準流程，他下令海巡回來。我們通過艦隊分署通報，要讓在西北水域的宜蘭艦趕過來，但當時宜蘭艦也有相關任務。



王正信說，雷達顯示，其中2艘大陸漁船以4.8海浬的速度，確實有點在拖時間，但在隔天早上11點於大潭外海往西北離開，另外有1艘漁船以10海浬速度往北，這是在航行，應該是避風經過，在隔天早上6點多，宜蘭艦就南下趕到驅離了。