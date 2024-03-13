陸漁船進台6浬　徐巧芯：海巡沒作為很離譜

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月13日電（記者 張嘉文）有關3艘大陸漁船進入苗栗外海6海浬，卻不見台“海巡署”出動艦艇執行驅離一事，中國國民黨“立委”徐巧芯今天表示，這非常離譜，已涉及“國安”問題。“海巡署”給出的理由是當天風浪太大，超過巡防艇的耐浪級數，因此全程用雷達監控，但大陸漁船事件後續效應仍在延燒，知道最近都會發生類似事件，民進黨政府卻沒準備好足夠噸位的船艦去因應相關風浪，“海洋委員會”以及“海巡署”高層的螺絲真的是鬆掉了。



對於3艘大陸漁船6日進入台灣領海6海浬的苗栗外海，“海巡署”副署長張忠龍日前表達，當天雷達全程監控，立即派遣巡防艇出去應對，但當天海浪7到8級、最高陣風10級，已超過巡防艇的耐浪級數。當天的大陸漁船噸位約300噸至500噸，但當天海巡巡防艇衹有100噸，全程用雷達監控。



台“海委會主委”管碧玲今天受訪時則表示，當天我們有要調大船來處理，但趕到時對方已離開。



徐巧芯在“立法院”受訪時對此表示，大陸漁船進到台方海域6海浬是非常離譜的事情，已涉及到“國安”問題，當民進黨政府告訴大眾，如果對方有侵入我們的禁制水域後，就要反制，甚至“國防部”還改變了第一擊的規定等等，結果大陸漁船進入我們6海浬處，“海巡署”連船都沒有出，只是用雷達監看而已，這是讓大家感到非常不可思議的事情。



徐巧芯說，當然知道風浪高會怕影響我們海巡艦艇的安全，可是風浪不只對我們的船，也對大陸的船一樣有影響，請問為什麼當天無法立即派出大型艦艇前往執法？



徐巧芯強調，海巡艦本來就有各種噸位跟規模，有小船也有大船，為什麼現在是最應該要警戒的時候，一直擔心大陸將台海內海化之時，台方卻沒有準備好足夠噸位的船艦去因應相關風浪呢？相關海巡單位的螺絲看起來真的鬆掉了。