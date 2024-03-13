民進黨轟虐童案卸責　蔣萬安：勿政治口水

台北市長蔣萬安接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）新北市一名1歲男童遭保母虐待致死案件震驚全台。民進黨發言人吳崢痛批，中國國民黨台北市長蔣萬安卸責，台北市政府機制完全失靈，衹有政治盤算，毫無兒童權益。蔣萬安13日表示，此時不該再有政治口水與攻防，“中央”、地方應共同合作、一起努力，才是民眾想看到的。



蔣萬安今日上午訪視台北家扶中心中正服務處，台北市府社會局長姚淑文、府發言人兼準青年局長殷瑋等人陪同。蔣萬安會後接受媒體聯訪。



蔣萬安表示，自己是三寶爸，也感到很痛苦，沒人是局外人，被虐死的男童剴剴家庭特殊，“中央”地方應共同面對責任，包括幼兒專責醫師制度、0到3歲“國家”照顧等，“中央”、地方應一起研議相關寄養家庭機制，台北市府也有發揮功能、守護孩子，但也希望“中央”負責統籌協調，地方都願意加入機制。



民進黨轟蔣萬安卸責？蔣萬安說，台北市除提高訪視頻率，也會精進保母的相關認證、領證、考核評鑑，現在不該是政治攻防與口水的時候，社會局也都有提出作為，共同努力建構社會安全網，避免再發生。



是否會在“行政院會”或北北基平台上提出？蔣萬安說，這些議題都會好好討論，另外社工也不能變成代罪羔羊，都很努力付出，“中央”、地方、跨縣市都會橫向聯繫。



媒體追問，除了虐童案，康橋校車日前也發生翻車車禍，民進黨指蔣萬安與國民黨新北市長侯友宜、雙北在互踢皮球？蔣萬安說，他都非常地在關心。



姚淑文說，社會局沒有迴避，內部都有檢討，民進黨提出的訪視紀錄資料錯誤，應更正。