柯建銘擋韓國瑜江啟臣列環島高鐵共同提案人

由藍委傅崐萁提出的“環島高速鐵路建設特別條例草案”，韓國瑜與江啟臣共列提案人。（圖:截自“立法院”官網） 中評社台北3月13日電／中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁近日領銜提出“環島高速鐵路建設特別條例草案”、“國道6號東延花蓮建設特別條例草案”2草案，“立法院長”韓國瑜與副院長江啟臣為共同提案人。民進黨團總召柯建銘就曾向傅示警：“議長沒在簽法案的。韓、江不光連署法案，甚至同列提案人，草案進入審查階段，可望再掀起藍綠政治角力。



根據草案內容，“環島高速鐵路建設特別條例草案”旨在要求由政府主導，完善建構花東地區全面性公共大眾運輸交通建設，建構全台一日生活圈；“國道6號東延花蓮建設特別條例草案”同樣要求由政府主導，在10年內完成建構橫貫東西交通公共交通建設。2件原來相對單純的交通建設案，由於韓國瑜、江啟臣共列提案人，變成高度政治化議題。



根據《鏡周刊》報導，在草案連署過程中，包括韓辦、江辦都曾以維持中立原則為由，給了傅辦軟釘，拒絕連署法案，韓國瑜為求慎重，還曾特別諮詢了有“國會”活字典”的“立法院”秘書長周萬來意見；然而，傅鍥而不捨，趁著開院會時，親自拿著草案到議場找韓簽名。



當時柯建銘在與韓國瑜商討議事，瞥見傅要韓簽法案，柯旋即操著台語提醒：“議長沒在簽法案的啦。”他並強調，由院長提案或連署的法案，最後如果沒過關，“那難看的會是你們國民黨。”柯嘗試曉以大義，替韓擋駕，韓當下也未簽名。

