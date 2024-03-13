管碧玲道歉！態度放軟認沒蒐證影帶影響公信

台“海委會主委”管碧玲13日在內政委員會致歉。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月13日電／針對金廈爭議，台“海委會主委”管碧玲13日在“立法院”內政委員會致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速昭公信，也讓家屬在煎熬中度過這麼久的時間，至今事情未得到解決。發生這樣令人感到傷痛的過程，確實要痛加檢討，“我今天也在這裡，再度表達歉意”。



中國國民黨“立委”牛煦庭質詢時表示，海巡如果拿著V8在海上晃來晃去的環境不太合適，至於密錄器為什麼採購等這麼久？對此，“海委會”表示，必須依照採購規定，會在9月底以前採購完畢，現在的海巡都有帶密錄器。



管碧玲表示，19年前發生過一次，19年後的今天再發生一次，執法的目標是要免於傷亡，這是最重要的目標。無論海巡有沒有過失，因為沒有蒐證的影帶，讓此事件在處理的過程當中無法迅速地召公信，也讓家屬無法很快去瞭解案情，以安家屬之心，讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決。



管碧玲指出，沒有蒐證好造成的影響，社會的震盪和造成傷痛是多麼的嚴重，這件事他們一定會痛加檢討。“海巡署”副署長（許靜芝）已在記者會公開道歉，“海巡署長”周美伍也已經在上香和與家屬的接觸的過程中表示歉意。因為過去沒有蒐證，這件事發生這樣令人感到傷痛的過程，“我今天也在這裡，再度表達歉意”，“海委會”對社會、對家屬就這件事的部分，確實要痛加檢討。



管碧玲強調，她去年就任後從當年3月開始就責成“海巡署”對所有裝設備做全盤盤點，4月28日要成立建案中長期來推動，計劃在今年1月份也已經完成。將原本平滑式預算改為“一次補足、逐年汰換”的方式來完成所有裝備與設備的補充，這些裝備與設備不只是密錄器，還有救生、救難的所有設備與個人裝備，“海巡署”這一項預算為10億元（新台幣）的計劃已經完成。