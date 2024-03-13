綠委吳思瑤：蕭美琴訪美私人行程優先

綠委吳思瑤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月13日電（記者 黃筱筠）《路透社》、《華爾街日報》等外媒報導，準“副總統”蕭美琴本週行程訪美，之後還預計訪問歐洲，媒體詢問蕭美琴是否當起賴清德分身？民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤表示，尊重蕭行程安排，相信一定會是最好稱職的台灣代言人，至於歐洲行程我們目前沒有掌握無從得知。



吳思瑤表示，這趟蕭美琴赴美行程是私人行程優先，因為當時回台選舉有很多事務在美國要進一步處置完善。蕭在美國有很多朋友，於公於私蕭美琴念茲在茲都是台灣發展，尊重她的行程安排，相信一定會是最好稱職台灣代言人，至於歐洲行程我們目前沒有掌握無從得知。



《路透社》報導，美國國務院發言人與一位要求匿名的台灣高階官員透露，蕭美琴本周已經抵達美國，未來幾天將進行“私人行程”，包含打包去年投入大選返國時留在美國的個人物品，不過被問到是否會見美國官員時，發言人則不作回應。



根據報導，蕭美琴本週在美國從事私人訪問。這位台灣官員因為事涉敏感要求匿名，但沒有進一步說明更多行程安排。美國國務院發言人則回應，“台灣官員過境美國，或是候選人和“副總統”當選人就職前訪問美國，一直是長久以來的慣例。”