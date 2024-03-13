邀賀瓏主持中廣節目　趙少康：沒要入戰鬥藍

喜劇演員賀瓏與前中廣董事長趙少康比愛心。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月13日電（記者 張穎齊）前中廣董事長趙少康13日宣布邀請高人氣、29歲的脫口秀主持人在中廣開節目。對於是否是戰鬥藍與台灣民眾黨搶爭年輕票？趙少康坦言是，但賀瓏並非戰鬥藍，賀瓏深受年輕人喜愛，當然藉此吸引更多年輕觀眾、聽眾。



趙少康今日在中廣大樓舉行“瓏賀哩共”開播記者會，賀瓏將於17日首播，未來每周日晚間8點廣播，每周一傍晚5點釋出影音，賀瓏專訪的主要對象為演藝圈、網紅圈人物，盡量不碰政治人物。



現年73歲的趙少康與29歲賀瓏雖相差44歲，但2人互動與合作相當有默契、融洽，2人在2024大選前就有在節目上、辯論會上頻頻交手。2人也相當配合媒體比出各種姿勢合影，趙送賀“瓏躍新程”牌匾。



趙少康笑說，他之前上賀瓏的節目《賀瓏夜夜秀》都被冷嘲熱諷，這次換賀瓏來他的節目了，脫口秀是很棒的，美國尺度更大，中國大陸也有，廣播是暖媒體，賀瓏可帶來不同面向的訪問。



賀瓏回擊趙少康“這是鴻門宴報仇嗎？”台下一片笑聲，賀瓏說趙少康不只是老大，還是他的“老公”，像聖誕老公公一樣給他這份禮物，他透過無厘頭的喜劇風格帶到廣播界，也發現中廣有豐沛的大咖歌手人脈，未來也希望讓這些歌手演員上他節目，然而夜夜秀已太多政治，因此他在中廣的節目會以演藝圈、戲劇圈來賓為主。

