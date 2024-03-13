黃國昌揭派系把持台鹽綠能　王美花激動辯駁

民眾黨團總召黃國昌。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北3月13日電（記者 俞敦平）台灣民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌13日中午於質詢台“經濟部長”王美花時，針對公股的台鹽綠能的經營狀況提出質疑。他揭露台鹽綠能被英系人馬控制，並非專業任命導致財務不當。王美花對於黃國昌的質詢並沒有正面回應，但她難得顯得很激動，替黃國昌並沒有提到的台鹽綠能董事長吳國卿進行辯護。



黃國昌首先強調，雖然他支持透過公營企業推動國家政策，但他警告說，這些企業不應該成為政治酬庸的工具。他質疑台鹽綠能的人事安排是否基於專業考量，並指出公司的財務虧損可能與這些安排有關。他提到，台鹽綠能去年的虧損高達2.7億新台幣，並暗示這與公司的管理層有關。



王美花在回應時表示，她同意專業用人的原則，並強調“經濟部”已對台鹽綠能的持股情況進行了調查。然而，她未能直接回答關於公司財務狀況的問題，這引起了黃國昌的進一步追問。但王美花並沒有正面回答黃國昌的質詢，沒有針對台鹽綠能由英系的力暘集團人員掌控的情況，反而激動地替黃國昌沒提到的台鹽綠能董事長吳國卿進行辯護。



最後由於時間質詢到了，黃國昌要求王美花回去準備資料，好讓下次詢答時可以有更有建設性的對話。王美花也不甘示弱地回應，希望黃國昌能回去釐清他的資料，不然對吳國卿太不公平了。