日本民企火箭首試運送衛星上天失敗

中評社北京3月13日電／據新華社報導，日本商業航天公司“太空一號”（SPACE ONE）13日從位於和歌山縣的紀伊太空發射場發射一枚小型固體燃料火箭，火箭升空數秒後爆炸解體。



這是日本民間企業首次嘗試用自己研製的火箭運送衛星上天。直播畫面顯示，當地時間13日11時01分（北京時間10時01分），搭載一顆小型衛星的“凱洛斯”（KAIROS）火箭1號按預定計劃從紀伊太空發射場發射，但火箭升空數秒後在空中爆炸解體，墜落的火箭殘骸燃燒冒出濃煙。目前沒有人員受傷的報告。



“凱洛斯”火箭全稱是“以紀伊為基地的先進即時火箭系統”，採用四級串聯構型，由三級固體級段和一級液體級段組成，全長約18米，直徑約1.35米，重約23噸。其近地軌道運載能力為250公斤，太陽同步軌道運載能力為150公斤。



“太空一號”公司希望把這款火箭打造成全球從簽約到發射所需時間最短的航天運載工具。“凱洛斯”火箭1號最初計劃在2022年3月發射，但半導體材料不足等原因導致火箭零部件不能及時到貨，發射數度延期。本次發射原定於本月9日實施，但由於發射場附近海面警戒區域內發現船只，發射被緊急叫停。



2019年，總部位於北海道的一家日本民間企業發射一枚探空火箭並成功到達距地球100多公里的高度，這是日本民企研製火箭首次成功發射，但當時火箭並沒有搭載有效載荷。



（來源：新華網）