今年拉美和加勒比地區經濟增長1.6%

中評社北京3月13日電／據新華社報導，美洲開發銀行11日發布報告預測，2024年拉美和加勒比地區經濟將增長1.6%。



報告說，2023年拉美和加勒比地區經濟增長2.1%，增幅超出預期，主要由墨西哥和巴西推動。今年該地區經濟將受到全球經濟增長放緩、利率高企、債務水平相對較高等多種因素影響。



報告預計，2025年，該地區經濟增速有望反彈至2%。



美洲開發銀行首席經濟學家、研究部總經理埃裡克·帕拉多說，該地區仍需推進改革，提高生產力和經濟韌性，促進可持續增長。



（來源：新華網）