中方敦促歐盟堅持共同安全理念

中評社北京3月13日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表耿爽12日在聯合國同歐盟合作問題安理會公開會上發言，敦促歐盟堅持共同安全理念。



他說，中方支持聯合國同歐盟根據《聯合國憲章》宗旨和原則開展合作，為維護國際和平與安全、增進全人類福祉、應對全球性挑戰作出更大貢獻。有關合作應遵循以下原則：一是踐行真正的多邊主義。歐盟應帶頭維護《聯合國憲章》宗旨和原則，遵守國際法和公認的國際關係基本準則，捍衛以聯合國為核心的多邊體系，推動各國在多邊主義旗幟下團結進步。二是堅持共同安全理念。安全不可分割，一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。各國的合理安全關切都應得到重視和妥善解決。歐盟應同聯合國一道，堅持推動有關熱點問題的政治解決，堅持通過和平方式化解矛盾紛爭。三是打造人類的共同未來。歐盟應與其他聯合國會員國一道，推動今年舉行的聯合國未來峰會凝聚共識，面向行動，對外發出開辟人類嶄新前景的積極信號。



他說，烏克蘭危機是歐洲安全面臨的巨大挑戰，危機的最終解決需要依靠對話談判。歐盟作為重要利益攸關方，應更多致力於推動政治解決，更多致力於創造良好條件，更多致力於構建均衡、有效、可持續的歐洲安全架構。加沙衝突持續，前所未有的人道災難仍在加劇，中方希望歐盟為推動立即停火、擴大人道援助、落實“兩國方案”、實現中東持久和平作出更大貢獻。非洲實現和平發展面臨的挑戰顯著增多，中方期待歐盟肩負起更大責任，支持非洲國家加強能力建設、更好應對風險挑戰、實現可持續發展。



他說，中方一貫高度重視發展同歐盟的關係，願同歐盟深化多邊領域合作，共同為維護世界和平、促進共同發展、加強全球治理作出不懈努力。



（來源：新華網）



