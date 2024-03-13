中方呼籲G20推動世界經濟增長

中評社北京3月13日電／據新華社報導，中國常駐聯合國副代表戴兵12日在二十國集團（G20）工作吹風會上發言，呼籲G20推動世界經濟增長。



戴兵說，當前世界經濟復甦乏力，全球性挑戰層出不窮。中方期待G20重溫成立初心、弘揚夥伴精神、加強團結合作，推動世界經濟強勁、可持續、包容和平衡增長。



一是將發展置於合作優先位置。中方願同各方加強減貧、糧食安全、消除不平等等領域合作，為加快落實2O30年可持續發展議程注入動力。中方提出並積極落實“一帶一路”和全球發展倡議，歡迎G20成員積極參與倡議合作，共同推動全球發展議程。二是開展宏觀經濟政策合作。G20成員要加強宏觀經濟政策協調，築牢全球金融安全網，有效防範經濟金融風險。要努力做大全球市場，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，推動建設開放型世界經濟，為世界經濟增長創造有利環境。三是挖掘數字經濟潛力。G20成員應繼續推動高質量數字互聯互通，彌合數字鴻溝，營造開放、包容、非歧視的數字經濟環境。四是繼續推進全球經濟治理改革。布雷頓森林機構治理應反映世界經濟格局變化，提升新興市場和發展中國家代表性和話語權。



戴兵說，中方祝賀巴西接任G20輪值主席國。中方願同各方共同努力，支持巴西舉辦一屆成功的G20峰會，為世界經濟復甦和全球繁榮發展作出貢獻。



（來源：新華網）