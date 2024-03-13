【
大
中
小
】 【
打 印
】
羅馬尼亞總統宣布競選北約秘書長
http://www.CRNTT.com
2024-03-13 13:49:58
中評社北京3月13日電／據新華社報導，羅馬尼亞總統約翰尼斯12日發表聲明，正式宣布參加北大西洋公約組織（北約）秘書長的角逐。
約翰尼斯表示，他決定代表羅馬尼亞參與此次競選，東歐國家對於北約的新前景至關重要。
約翰尼斯現年65歲，2014年當選羅馬尼亞總統，並於2019年11月成功連任。羅馬尼亞總統任期5年。
現任北約秘書長斯托爾滕貝格2014年就任以來已兩度延長任期，本屆任期將於今年10月結束。羅馬尼亞於2004年加入北約。
（來源：新華網）
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
北約秘書長：不支持馬克龍“派兵論”
(2024-03-13 10:44:50)
烏克蘭總統：不需外國軍隊 歡迎北約相關人員
(2024-03-13 10:01:26)
瑞典入北約 地區更緊張
(2024-03-13 09:31:11)
北約舉行瑞典入約儀式
(2024-03-12 17:21:23)
波蘭外長：北約士兵已出現在烏克蘭
(2024-03-12 10:19:03)
俄外交部：北約國家已無法隱瞞在烏軍事存在
(2024-03-12 09:42:04)
阿爾巴尼亞翻新空軍基地接納北約戰機
(2024-03-10 08:08:01)
北約舉行近40年來最大軍演
(2024-03-08 14:04:15)
日本自衛隊參加北約聯合太空演習 專家解析
(2024-03-08 13:48:40)
北約軍演中遭碾軋士兵身亡
(2024-03-07 14:17:04)