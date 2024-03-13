羅馬尼亞總統宣布競選北約秘書長

中評社北京3月13日電／據新華社報導，羅馬尼亞總統約翰尼斯12日發表聲明，正式宣布參加北大西洋公約組織（北約）秘書長的角逐。



約翰尼斯表示，他決定代表羅馬尼亞參與此次競選，東歐國家對於北約的新前景至關重要。



約翰尼斯現年65歲，2014年當選羅馬尼亞總統，並於2019年11月成功連任。羅馬尼亞總統任期5年。



現任北約秘書長斯托爾滕貝格2014年就任以來已兩度延長任期，本屆任期將於今年10月結束。羅馬尼亞於2004年加入北約。



（來源：新華網）