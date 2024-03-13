網評：廢舊手機　物盡其用卡在何處

中評社北京3月13日電／來源：北京日報 作者：孫延安

中國循環經濟協會數據顯示，目前一部手機平均使用壽命為2.2年，我國每年產生4億多部廢舊手機，但回收率衹有5%左右。



手機如今是大眾生活必需品，隨著產品迭代加快，換新頻率越來越高，但舊手機絕大部分被閑置，很是浪費。事實上，廢舊手機中很多元器件金、銀等貴金屬成分含量豐富，如果回收利用得當，完全可以變廢為寶。反之，若處置不善、隨意丟棄，其中的鉛、鎘等重金屬一旦進入土壤和地下水，將直接危害生態環境和人體健康。



近年來，隨著一系列法律法規出台實施，廢舊手機回收利用有了政策指引。但僅僅5%的回收率也說明，當前相關產業仍面臨現實瓶頸，如綜合處理能力不足、回收流程長、成本高等。可以說，制度規範是有了，但補貼激勵政策尚未跟上，企業積極性不高，回收價格難有競爭力，加之對於廢舊手機尚未明確處置責任或制定回收率目標，難以對廠商形成有效約束。



擔心隱私洩露和信息安全，導致用戶參與意願不強，是制約廢舊手機回收利用的另一痛點。目前，有些手機回收商並無專門技術資質，而智能手機又綁定了大量個人信息，在沒有針對性監管的環境下，消費者心裡確實不踏實。加之有些回收商不是想著如何充分回收利用廢舊手機，而是尋求包裝翻新，再以假亂真混入市場，更加劇著消費者的不信任感，阻礙了回收行業規模擴大和產業發展。



解決廢舊手機回收利用問題，需要形成合力綜合治理。從政策層面看，應進一步完善頂層設計，明確財政補貼扶持力度，激發企業回收利用積極性；從監督執法層面看，可建立獎懲制度，提高個人信息洩露違法成本，切實保護用戶隱私安全；從執行層面看，有必要建設規範有序回收體系，提高回收便利程度。捋清流程，讓廢舊手機回收利用更標準、更規範、更安全，才能讓這件大家最熟悉的電子設備物盡其用。